Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190909-3: Auto von Schwimmbad-Parkplatz gestohlen - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei Jugendliche (14, 16, 17) stehen im Verdacht, am Samstag (07. September) ein Auto von einem Parkplatz eines Schwimmbades gestohlen zu haben.

Ein 43-jähriger Mann besuchte am späten Nachmittag das Schwimmbad am Monte-Mare-Weg. Als er zwischenzeitlich zu seinem Spind ging, fiel ihm auf, dass dieser geöffnet worden war und seine Geldbörse samt Bankkarten sowie sein Fahrzeugschlüssel fehlten. Wenig später stellte er fest, dass auch sein Auto bereits entwendet worden war. Ein Zeuge (32) schilderte der Polizei, dass er gegen 18:00 Uhr beobachtet hatte, wie das Fahrzeug des 43-Jährigen vom Schwimmbad-Gelände fuhr. Die Polizei verdächtigt derzeit drei Jugendliche, den Wagen gestohlen zu haben. Das Trio hatte am gleichen Tag gegen 20:00 Uhr versucht, in einem Geschäft in der Kölner Innenstadt mit der Kreditkarte des 43-jährigen Mannes zu bezahlen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 in Bergheim suchen weitere Zeugen, die zwischen 17:00 und 18:30 Uhr Beobachtungen im und vor dem Schwimmbad gemacht haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell