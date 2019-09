Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190909-2: Brand in Mehrfamilienhaus - Erftstadt

Am Sonntag (08. September) hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Marc-Straße gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 11:15 Uhr erreichten erste Anrufe die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Die Polizeibeamten sperrten während der Löschmaßnahmen den Brandort im Bereich der Franz-Marc-Straße und der Peter-May-Straße ab. Mehrere Wohnungen sind derzeit unbewohnbar. Was ursächlich für den Brand gewesen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11. Diese dauern an. (nh)

