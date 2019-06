POL-VER: E-Bike Info-Veranstaltung + Zeugen nach Diebstahl gesucht + Sitzgruppe abgebrannt + Brand einer Schrebergartenhütte + Nächtlicher Brand in einem Mehrfamilienhaus geht glimpflich aus

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

E-Bike Info-Veranstaltung - die Polizei lädt ein+++

Pedelecs, wie sie rechtlich richtig heißen, sind inzwischen fester Bestandteil des Straßenbildes und ein gern gewähltes Verkehrsmittel für Jung und Alt. Die Bevölkerung kennt diese Fahrräder meist unter dem Namen "E-Bike" und freut sich über die neue Möglichkeit der Mobilität. Das Fahren mit so einem -von einem Motor in der Tretkraft unterstützen- Fahrrad erfordert aber ein gewisses Maß an Übung, weil man sich z.B. mit viel höheren Durchschnittgeschwindigkeiten als mit einem herkömmlichen Fahrrad bewegt. Deswegen lädt die Polizei Verden zu zwei Pedelec-Informationsveranstaltung ein: 4. Juli 2019, 10 Uhr, Gelände der Grundschule Bierden 5. Juli 2019, 10 Uhr, Gelände des Landkreis Verden Bei der Veranstaltung wird es jeweils einen Theorie- und einen Praxisteil geben: Zunächst wird über die verkehrsrechtliche Einordnung von Pedelecs und die entsprechenden Regeln in der Straßenverkehrsordnung gesprochen. Danach gibt es auf einem abgegrenzten Platz die Möglichkeit praktische Übungen mit dem Pedelec zu absolvieren und dadurch die Sicherheit im Umgang zu erhöhen. Abschließend wird die Gruppe gemeinsam im öffentlichen Verkehrsraum ein paar Gefahrenpunkte anfahren. Es ist erforderlich, dass die Teilnehmer ein verkehrssicheres E-Bike (Pedelec) und einen Helm mitbringen. Aufgrund eines begrenzten Platzangebotes wird um Anmeldung unter der folgenden Telefonnummer gebeten: 04231-806302 (werktags von 8 Uhr bis 15 Uhr).

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Achim. Am frühen Montagabend zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr schlichen unbekannte Personen in einem unbeobachteten Moment hinter den Tresen eines chinesischen Restaurants in der Herbergstraße, das gerade öffnete. Die Täter stahlen eines schwarze Umhängetasche aus Leder, in der sich ein hoher Bargeldbetrag sowie mehrere Wertgegenstände neben Dingen des persönlichen Bedarfs befanden. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt, liegt aber in beträchtlicher Höhe. Die Polizei Achim bittet bei den aufgenommenen Ermittlungen um Mithilfe aus der Bevölkerung: Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe beobachtet haben, nehmen die Beamten unter 04202/9960 entgegen.

Sitzgruppe abgebrannt

Langwedel. In der Nacht zu Sonntag geriet eine Sitzgruppe im Spiridonweg aus unbekannter Ursache in Brand. Bereits Anfang Juni wurden Beschädigungen an der Sitzgruppe festgestellt, die von einem Feuer stammen dürften. Im jüngsten Fall wurde die Sitzgruppe durch einen Brand komplett zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache nun erneut aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, die Beobachtungen in der Nacht zu Sonntag gemacht haben, unter 04232/7617 um Hinweise an die Beamten der Polizeistation Langwedel.

Brand einer Schrebergartenhütte

Verden. Am Donnerstagmorgen um kurz nach Mitternacht geriet eine Hütte auf einer Parzelle eines Schrebergartens "Am Stadtwald" in Brand und wurde durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr Verden und die Ortsfeuerwehr Dauelsen sowie Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und kann nach ersten Erkenntnissen einen technischen Defekt ausschließen. Die Ermittler gehen nun von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandlegung aus. Mögliche Zeugen, die in der Nacht oder im Vorfeld des Brandes in der Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04231/8060 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Unfall eines Treckers

Kirchlinteln. In der Armsener Dorfstraße in Fahrtrichtung Luttum kam ein 53-jähriger Fahrer eines Treckers am Montagabend nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Baum und weitere Verkehrsschilder bevor das Fahrzeug auf die Seite kippte. Der 53-Jährige verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beträgt 7.000EUR. Der Fahrer dürfte den Unfall durch sein Verhalten verursacht haben.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unbekannte suchen Schuppen auf

Hambergen. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben unbekannte Täter Elektromaschinen und Treibstoff aus einem Schuppen im Ackerkamp gestohlen. Die flüchtigen Personen verursachten einen Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen verdächtiger Umstände unter 04793/2386 um Hinweise an die Beamten in Hambergen.

Nächtlicher Brand in einem Mehrfamilienhaus geht glimpflich aus

Lilienthal. Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses "An der Wurt". Der Brand wurde im Bereich des Sicherungskastens in einer der Erdgeschosswohnungen entdeckt und konnte durch die Feuerwehr Lilienthal/Falkenberg rechtzeitig gelöscht werden. Weitere Wohnungen wurden vornehmlich durch Verrußungen beschädigt. Insgesamt zwei Wohnungen im Haus waren zunächst nicht bewohnbar. Der Schaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Zwei Personen verletzten sich durch Einatmen von Rauchgasen und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen durch die Polizei Osterholz wurden aufgenommen und dauern derzeit an. Hierbei prüfen die Beamten, ob das Feuer wegen eines technischen Defekts ausbrach oder ob andere Ursachen verantwortlich für die Flammen waren.

Fahrradfahrer prallt gegen Pkw

Worpswede. An der Kreuzung des Sophie-Bötjer-Weges mit der Straße "Im Rusch" kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem 20-jährigen Radfahrer und einer 24-jährigen Fahrerin eines VW Polo. Der 20-Jährige bog nach links in die Straße "Im Rusch" ab und kam dabei zu weit auf die linke Fahrbahn, wo sich die 24-Jährige mit dem Pkw befand. Der 20-Jährige prallte gegen den Pkw und verletzte sich leicht. Zur medizinischen Versorgung wurde er durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 2000EUR.

