Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Beschädigte Gasleitung löste Großeinsatz aus

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Bei Erdarbeiten in der Straße "Grüne Grund" wurde am Montagmittag eine Gasleitung beschädigt, wodurch eine Explosionsgefahr entstand. Die Anwohner der Straße mussten daher kurzfristig evakuiert und die Straße für den Verkehr gesperrt werden, während die beschädigte Stelle aufgespürt und geschlossen wurde. An dem Großeinsatz waren die Stadtwerke Osterholz, mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Osterholz und Pennigbüttel sowie diverse Rettungskräfte und die Polizei Osterholz beteiligt, bis der Verkehr etwa zwei Stunden später schließlich wieder freigegeben werden konnte und die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren konnten. Verletzt wurde dabei niemand.

