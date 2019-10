Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Quirnbach (ots)

Am Freitag, den 18.10.19 gegen 13:15 Uhr kam es auf der L 352 von Liebsthal kommend in Richtung Quirnbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer kollidierte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem entgegenkommenden Traktorgespannn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW in die angrenzende Böschung geschleudert. Ein weiterer PKW wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der PKW-Fahrer wurde im Schulterbereich leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 27.000 Euro.

