POL-PDKL: Vandalen werfen Schilder auf die Straße

Altenglan (ots)

In der Nacht von Donnerstag 17.10.2019 auf Freitag 18.10.2019, gegen 00:05 Uhr, kam es in Altenglan in der Kuseler-Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine Frau, welche in Begleitung zweier Männer war, warf Verkehrsschilder auf die Fahrbahn und gefährdete hierbei einen Verkehrsteilnehmer, welcher mit seinem Fahrzeug über ein solches Verkehrsschild fuhr. Der Verkehrsteilnehmer nahm die Verfolgung der Personen fußläufig auf, konnte sie jedoch nicht einholen. Die Frau und ihre Begleiter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise unter Tel: 06381/9190 oder unter Email: pikusel@polizei.rlp.de.

