Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch bei Baustoffhandel

Mannweiler-Cölln (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Baustoffhandels eingebrochen. Die Diebe hebelten eine seitliche Zugangstür auf und entwendeten einen Bohrhammer sowie einen khakifarbenen Elektroroller mit Versicherungskennzeichen samt Originalschlüssel. Das dazugehörige Ladegerät wurde ebenfalls entwendet.

Der gestohlene Elektroroller wurde am Freitagmorgen nach einem Zeugenhinweis in der Obere Pitzstraße in Alsenz aufgefunden und sichergestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



