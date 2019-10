Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Körborn (ots)

Am Freitag, den 18.10.19 gegen 07:10 Uhr kam es auf der K 24 von Körborn kommend in Richtung Diedelkopf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden am PKW beträgt ca. 5000 Euro.

