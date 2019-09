Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsdelikt/ Mutter mit Säugling unter Drogeneinfluss missachtet Rotlicht

Unna (ots)

Am Morgen des 05.09.19 befuhr eine 30-jährige Frau aus Unna mit ihrem PKW die Kamener Straße in Fahrrichtung Unna. Sie missachtete das Rotlicht einer Ampel. Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung tätigen Polizeibeamten fiel dieses Verhalten auf und die Fahrzeugführerin konnte angehalten werden. In ihrem Fahrzeug saß neben zwei Kleinkindern auch ein Säugling. Die Überprüfung ergab, dass die Mutter das Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige gefertigt.

