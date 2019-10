Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung am Busbahnhof Kusel

Kusel (ots)

Am Freitag, den 18.10.19 wurde durch einen Mitarbeiter der DB Regio Bus eine Sachbeschädigung am Busbahnhof in Kusel gemeldet. Demnach wurde durch unbekannte Täter eine Bank aus der Verankerung gerissen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel und der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Kusel unter Tel: 06381/9190 oder unter

Email: pikusel@polizei.rlp.de.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell