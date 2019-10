Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Alsenz (ots)

Einbruch in ein Einfamilienhaus

In Alsenz brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Hierzu hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand einige Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird mit 3000.- Euro angegeben. Da sich die Bewohner für einige Tage abwesend waren, kann sich die Tat irgendwann in den letzten Tagen ereignet haben.

