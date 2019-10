Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Tankstellengebäude

Winnweiler (ots)

Einbruch in Tankstelle Winnweiler

In der Nacht zwischen dem 18.10.19 und dem 19.10.19 brachen unbekannte Täter in das Tankstellengebäude er Tankstelle Winnweiler ein und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand Zigaretten und einige Flaschen Alkoholika. Dabei verwüsteten sie den Verkaufsraum. Die Täter schlugen hierzu die Schaufensterscheibe des Tankstellengebäudes ein und gelangten so in das Gebäude. Die Täter wurden gestört und flüchteten in einem Pkw. Es entstand ein Schaden von mehreren 1000.- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell