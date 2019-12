Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Visum missachtet und länger geblieben

Uhyst (ots)

Sie waren vermutlich auf dem Nachhauseweg, die 32-jährige Ukrainerin und der 36-jährige Ukrainer, als sie als Reisende mit weiteren sieben Landsleuten in einem Kleinbus durch Bundespolizisten am 17. Dezember 2019 um 03:00 Uhr in der Früh bei Uhyst an der Autobahn 4 kontrolliert wurden. Die Beiden konnten zwar gültige Reisepässe und auch Visa für einen längeren Aufenthalt vorweisen, waren aber bis zu 53 Tagen über das Gültigkeitsende der Visa hinaus im Bundesgebiet geblieben.

Die Bundespolizei nahm die beiden Ukrainer in Gewahrsam und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalt ein. Zurzeit werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen mit der Ausländerbehörde abgestimmt.

