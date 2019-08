Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kupfer gestohlen

Meppen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Dienstag Zutritt auf das Gelände einer Spedition an der Meppener Straße verschafft. Die Täter stahlen von einem Auflieger rund 500 Kilogramm Kupfer und drangen zudem in eine verschlossene Werkstatt ein. Dort entwendeten sie diverses Elektrowerkzeug. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

