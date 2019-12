Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 24.12.2019, 12:00 Uhr - 1 Sachbeschädigung durch Graffitisprayer, 1 Verkehrsunfall mit Sachschaden

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Graffiti gesprüht

Am Montag gegen 19:00 Uhr wurden durch eine Passantin Graffitisprayer in Schwäbisch Hall am Holzmarkt in einer Unterführung gemeldet. Die anfahrenden Streifen konnten dann drei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren feststellen. Die Kinder wollten in einer Unterführung sprayen, in welcher es legal war und zeigten zur Untermauerung eine Karte mit den eingezeichneten legalen Möglichkeiten vor. Sie hatten sich allerdings geirrt und in der falschen Unterführung begonnen ihre Kunst anzubringen. Die Kinder wurden deshalb dann an eine legale Stelle verwiesen.

Schwäbisch Hall - Betrunken Unfall gebaut

Am Dienstag gegen 04:15 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Fiat in Schwäbisch Hall die Neue Reifensteige. Am Kreisverkehr Ilsetunnel verlor er aufgrund seiner starken Alkoholisierung die Kontrolle über sein Auto und fuhr über die dortige Mittelinsel. Hierbei wurde sein Auto stark beschädigt. Der Unfallfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

