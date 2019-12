Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: LAndkreis Schwäbisch Hall: 3-jährigem Kind das Laufrad geklaut! - Einbruch in Arztpraxis - Wohnungseinbruch - Fahrrad geklaut - Omnibus streift PKW

Michelfeld: Wohnungseinbruch

In der Zeit von 18 Uhr bis 19:45 Uhr wurde an einem Haus in der Taubenstraße auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend das komplette Gebäude durchsucht. Bei der Heimkehr der Wohnungseigentümer flüchteten drei junge, dunkel gekleidete Männer in Richtung Wiesenstraße. Die Diebe entwendeten etwas Bargeld, eine Schreckschusswaffe, verpackte Weihnachtsgeschenke, Alkohol und diverse andere Sachen im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Der Schaden am Haus wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Fichtenau: 3-jährigem Kind das Laufrad geklaut!

Am Sonntag um 15 Uhr stellte ein 3-jähriger Knips sein Puky-Laufrad hinter einem Baum neben einem Parkplatz am Waldrand, in Verlängerung der Buchmühlstraße ab. Kurze Zeit drauf fuhr ein bislang unbekannter Lenker eines mokka-farbenen PKW-Kombis, eventuell ein Skoda, auf den Parkplatz. Der Fahrer des PKW stieg aus, lud das Laufrad ein und entfernte sich mitsamt dem Rad. Wer kennt den Dieb? Wo ist ein ocean-blaues Laufrad Puky LR M plötzlich aufgetaucht? Hinweise auf den dreisten Dieb, der hoffentlich das gestohlene Laufrad nicht unter einen Weihnachtsbaum legt, nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Arztpraxis

Zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Montagmorgen, 07:00 Uhr, wurde eine Eingangstür zu einer Arztpraxis in der Gaildorfer Straße aufgehebelt. Anschließend wurde sämtliche Schubladen und Schranktüren geöffnet. Aus einer Kaffeekasse wurden etwa 50 Euro entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Schwäbisch Hall: Fahrrad geklaut

Ein blaues Mountainbike der Marke Winora im Wert von etwa 400 Euro wurde am heutigen Montag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, am Fahrradabstellplatz der Stadtwerke in der Steinbacher Straße, direkt vor dem Haupteingang, entwendet.

Untermünkheim: Omnibus streift PKW

Beim Vorbeifahren streifte am Montag um 10:30 Uhr ein 38-Jähriger mit seinem Omnibus einem am Straßenrand geparkten PKW BMW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

