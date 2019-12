Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: PKW kommt von Straße ab

Aufgrund von Unachtsamkeit kam ein 22-jähriger Fahrer eines Fiat Punto am Sonntag gegen 20:15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn der Straße Im Burgstall ab. Am PKW entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag um 09:30 Uhr in der Straße Alter Postweg. Ein 23-jähriger Opel-Fahrer erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 69-jährige Ford-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1950 Euro.

Crailsheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Samstag um kurz vor 14:30 Uhr wollte eine 18-jährige Opel-Lenkerin auf einem Parkplatz am Klinikum Crailsheim in der Gartenstraße in Richtung Ausfahrt fahren. Als ihr ein PKW entgegen kam, wich die Opel-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug aus und kollidierte mit einem geparkten VW Golf. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Betrunken Unfall gebaut

Am Samstag gegen 22:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lenker eines PKW BMW die Daimlerstraße in Richtung Michelfeld. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr der junge Mann den dortigen Kreisverkehr in Höhe Steinbeisweg und schleuderte anschließend nach links in die Umzäunung eines Grundstücks. Der 21-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, stand zum Zeitpunkt des Unfalls deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5250 Euro geschätzt.

Michelbach an der Bilz: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 09:45 Uhr und 20:45 Uhr drang ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in der Schenkenstraße ein, indem er ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelte. Anschließend durchsuchte der Dieb die Wohnung und entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

