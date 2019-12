POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am frühen Donnerstagabend gegen 17 Uhr stellte ein 32Jähriger seinen schwarzen Smart in der Friedrich-Schofer-Straße Höhe Hausnummer 5 ab. Als er am Freitag gegen 14.40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro im Bereich des vorderen Kennzeichens fest. Es wird vermutet, dass ein anderer Fahrzeuglenker mit seiner Anhängerkupplung den Smart berührte und anschließend die Unfallstelle verließ. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151/950-422 zu melden.

Plüderhausen - Unfall auf der B 29

Am Freitag befuhr ein 29jähriger Mercedes-Fahrer die B 29 von Schorndorf in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe des Parkplatzes Lorch-Waldhausen musste er um 17.19 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 24jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über den Parkplatz umgeleitet.

