Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ellwangen - Bäckerei überfallen

Ostalbkreis (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr wurde am Freitag eine Bäckerei in der Dalkinger Straße überfallen. Ein unbekannter männlicher Täter betrat maskiert mit einem schwarzen Schal und schwarzer Strickmütze die Filiale und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Tageseinnahmen. Der Täter lies sich mehrere hundert Euro in eine von ihm mitgeführten weißen Plastikktüte packen und flüchtete zu Fuß in südliche Richtung. Der Mann war kein Südländer, hatte helle blau-graue Augen und wird als ca. 175 cm groß, schlank und ca. 25 Jahre alt beschrieben. Er war zum Tatzeitpunkt komplett schwarz gekleidet und sprach bei der Tatausführung Schulenglisch. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Kräften verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, entgegen.

