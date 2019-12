Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nach Überfall - Bank lobt 5.000 Euro Belohnung aus!

Backnang (ots)

Nach dem Banküberfall auf ein Geldinstitut in Backnang am Montag, 16.12.2019 hat die betroffene Bank nun eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt! Zu den bisher veröffentlichten Bildern aus einer Überwachungskamera wurden weitere Bilder hinzugefügt. Um Beachtung wird gebeten. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/backnang-bankueberfall/

Hinweis zur Auslobung: Die Bank hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

