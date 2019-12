Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Baustelle - Radfahrerin stürzt bei Glätte - Sachbeschädigung in der Aussegnungshalle - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellenberg: Glätteunfall beim Ausweichen

Am Freitagmorgen befuhr ein 18-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem VW Passat gegen 6.45 Uhr die L 2220 von Ellenberg in Richtung Wört. Als ihm ein unbekannter Fahrzeuglenker entgegenkam, welcher aufgrund der Glätte mit seinem Heck über die Fahrbahnmitte ragte, wich er leicht nach rechts aus und geriet ins Schleudern. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten auf Höhe der Abzweigung Konradsbronn, bevor er im Grünstreifen zum Stehen kam.

Bopfingen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Freitagvormittag eine 39-jährige Pkw-Lenkerin, als sie gegen 9.40 Uhr auf der Aalener Straße auf den stehenden Pkw einer Fahrzeuglenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt an der dortigen Ampel angehalten hatte. Beide Fahrerinnen erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Schaden an den Autos wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Tannhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Freitagvormittag eine 19-jährige Ford-Lenkerin gegen 8.50 Uhr auf der glatten Fahrbahn der L 1076, zwischen Bleichroden und Riepach, von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der rechten Seite in einem angrenzenden Feld zum Unfallendstand. Die Pkw-Lenkerin wurde dabei leicht verletzt.

Unterschneidheim: Fahrraddiebstahl

Am Mittwochnachmittag wurde zwischen 13.30 Uhr und 15.15 Uhr ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von ca. 440 Euro entwendet, das unverschlossen an einem Fahrradständer an der Bushaltestelle der Nordhäuser Straße abgestellt war.

Ellwangen-Neunstadt: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken beschädigte ein 59-jähriger Mercedes-Lenker am Freitagvormittag gegen 8.10 Uhr einen am Fahrbahnrand gegenüber abgestellten Pkw Skoda Fabia. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3100 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Am Freitagvormittag parkte eine 57-jährige Renault-Lenkerin gegen 10.10 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz im Schöner Graben aus. Dabei kollidierte sie mit der hinter ihr fahrenden 53-jährigen VW-Lenkerin, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro entstanden ist.

Rosenberg: Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle in der Rosenstraße wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem offenstehenden Rohbau eine Palette Ytongsteine , zwei Packungen dazugehörende Haken sowie 4 Packungen rosa Dämmplatten im Gesamtwert von ca. 420 Euro entwendet. Bereits in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag waren von derselben Baustelle 25 gelbe Schaltafeln im Wert von ca. 430 Euro entwendet.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin stürzt bei Glätte und verletzt sich leicht

Auf der glatten Fahrbahn der Franz-Konrad-Straße stürzte am Freitagmorgen gegen 7 Uhr eine 48-jährige Radlenkerin ohne Fremdeinwirkung. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Rad entstand dabei leichter Sachschaden.

Waldstetten: Sachbeschädigung in der Aussegnungshalle

Von einem Unbekannten wurde am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr der Kunststoff-Papierhandtuchhalter im Damen-WC der Aussegnungshalle beim Friedhof in der Rechbergstraße in Brand gesetzt. Anschließend löschte er das Feuer wieder. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Glätteunfall

Als am Freitagmorgen eine 20-jährige Pkw-Lenkerin gegen 6.45 Uhr die K 3329 von Radelstetten in Richtung Schwäbisch Gmünd fuhr, verlor sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte auf die Leitplanke und schleuderte von dort weiter, bevor der Pkw auf der rechten Seite zum Liegen kam. Die Fahrzeuglenkerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell