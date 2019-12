Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Erhöhter Chlorgaswert im Hallenbad - keine Gefährdung - Pkw rollt gegen Pkw - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Sonstiges

Aalen (ots)

Murrhardt: Ins Schleudern geraten

Am Freitagmorgen befuhr ein 29-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Ford Fiesta gegen 7.30 Uhr die K 1802 zwischen Vorderwestermurrer Sägmühle und Vorderwestermurr. Dabei geriet der Pkw in der vereisten Linkskurve ins Schleudern, streifte die linke Böschung und kam letztendlich auf der Fahrbahn auf der Beifahrerseite zum Liegen. Verletzt wurde niemand. Am Pkw entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Fellbach: Pkw beschädigt - Polizei sucht Verursacher

Auf einem Parkplatz in der Hofäckerstraße wurde am Dienstag, zwischen 7.10 Uhr und 16 Uhr die Motorhaube eines geparkter Pkw VW Sharan durch einen herabfallenden Ast beschädigt, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen den dort befindlichen Baum auf der Grünfläche gefahren war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711/57720.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Donnerstagabend 19.45 Uhr und Freitagmorgen 7 Uhr versuchten Unbekannte an einem Wohnhaus im Kelterweg die Terrassentüre im Erdgeschoss aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Täter hinterließen einen Schaden von ca. 500 Euro.

Winterbach: Zu schnell unterwegs

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit befuhr ein 18-jähriger VW-Lenker am Freitagvormittag gegen 10 Uhr die Schlichtener Straße. Dabei geriet er in einer Kurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 43-jährigen Mercedes-Lenker. Die beiden leichtverletzten Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin in dem Mercedes wurden vor Ort durch die Rettungskräfte untersucht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

Plüderhausen: Auffahrunfall bei Glätte

Am Freitagmorgen wollte ein Pkw-Lenker gegen 7.30 Uhr von der Wilhelm-Bahmüller-Straße nach rechts abbiegen. Der nachfolgende Pkw-Lenker konnte auf der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Leutenbach/Weiler zum Stein: Unfall beim Überholen

Auf der Verbindungsstraße L 1114 zwischen Kirchenhardthof und Heidenhof wollte am Freitagvormittag ein 19-jähriger VW-Lenker ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren bemerkte er nicht, dass sich bereits ein 54-jähriger Daimler-Lenker im Überholvorgang befand, wodurch es zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Winnenden: Pkw rollt gegen Pkw

Am Freitagvormittag stellte eine VW-Lenkerin gegen 8. 25 Uhr ihr Fahrzeug mit laufendem Motor in der Hasenäckerstraße ab. Da sie jedoch die Handbremse nicht angezogen hatte, rollte der Pkw ca. 100 m die Straße entlang und fuhr gegen einen geparkten Pkw. Durch die hohe Geschwindigkeit des VW wurden beide Fahrzeuge über die Maurer einer Grundstücksgrenze in einen Vorgarten geschoben. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Waiblingen: Erhöhter Chlorgaswert im Hallenbad - keine Gefährdung

Am heutigen Freitag um 06:15 Uhr trat im Hallenbad Chlorgas aus. In den Räumlichkeiten, in denen sich die zwei angeschlossenen Chlorgasflaschen befanden, schlug zur oben genannten Zeit der Gasdetektor an. Die Ursache des Gasaustritts ist derzeit noch unbekannt, die Ermittlungen dauern an. Aufgrund des Alarmes wurde die Straße "An der Talaue" in Fahrtrichtung B14 vorübergehend gesperrt und eine Umleitung durch den städtischen Bauhof eingerichtet. Nachdem die Feuerwehr um kurz nach 08:00 Uhr weitere Messungen durchführte und hierbei keinen erhöhten Gaswert mehr feststellen konnte, wurde Entwarnung gegeben. Es kam zu keiner Zeit zu Gefährdungen von Personen. In den öffentlich zugänglichen Bereichen des Hallenbades drang kein Chlorgas ein, da der betroffene Raum nur von außen begehbar ist. Vor Ort waren drei Streifenbesatzungen der Polizei, sowie 11 Fahrzeuge der Feuerwehr inklusive 45 Einsatzkräften.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell