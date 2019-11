Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruchsversuche und Einbrüche in Stuhr - Topf auf Herd verursacht Feuerwehreinsatz in Bassum ---

Diepholz (ots)

Neuenkirchen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 59-jähriger Mann aus Bassum nun längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten. Am Sonntagmittag erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen mutmaßlich volltrunkenen Autofahrer im Bereich Neuenkirchen. Da das Kennzeichen bekannt war, trafen die Beamten den Mann wenig später an seiner Wohnanschrift an. Wie sich herausstellte, hatte der 59-jährige zu tief ins Glas geschaut, festgestellt wurden über 1,8 Promille. Durch die Polizei wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und außerdem auch gleich der Führerschein beschlagnahmt.

Stuhr - Einbrüche

Zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Sonntag 17:00 Uhr kam es in Moordeich in der Beethovenstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwischen Samstag 07:30 Uhr und Sonntag 08:00 Uhr kam es im Ortsgebiet in der Königsberger Straße zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus. Am Samstagnachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 18.45 Uhr wurde zudem noch in ein Wohnhaus im Bührener Weg in Moordeich eingebrochen. Noch unbekannte Täter konnten sich in allen Fällen gewaltsam durch Fenster Zutritt in die Wohnhäuser verschaffen. Viele Räume und Schränke wurden durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Stuhr - Einbruchsversuche

Unbekannte Täter haben versucht am Samstag, zwischen 17.00 Uhr und 23.30 Uhr, in der Straße "Am Hexendeich", in ein Haus einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelungen ist. Ein aufmerksamer Anwohner hat am Samstag, in der Zeit von 17.15 Uhr bis 17.25 Uhr, zwei unbekannte Täter gestört, welche versucht haben, in ein Haus in der Schlesischen Straße einzubrechen. Diese sind daraufhin geflüchtet. Die beiden jungen Männer mit schwarzen Haaren, waren circa 180 cm groß und dunkel gekleidet. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die beiden Täter nicht mehr gefunden werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Eine 88-jährige Mercedes-Fahrerin ist am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr auf der Kanalstraße von der Fahrbahn abgekommen. In einer langgezogenen Linkskurve geriet die Kleinenborstelerin in den rechten Seitenraum und beschädigte dabei mehrere Bäume und Sträucher. Sie selbst wurde leicht verletzt und der gesamte Sachschaden beträgt 12000 Euro.

Heiligenberg - Diebstahl aus Auto

Am Sonntagnachmittag in der Zeit von 13.30 bis 14.30 Uhr wurde aus einem PKW, der auf dem Wanderparkplatz am Heiligenberg abgestellt war, eine Handtasche gestohlen. Die 52-jährige Frau aus Schwaförden hatte ihre Tasche im Auto gelassen und ein bisher unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe des Hyundais ein. Es entstand ein Schaden von insgesamt 600 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, in Verbindung zu setzen.

Bassum - Topf auf Herd vergessen

Zu einem Einsatz in der Bremer Straße wurde die Polizei am Samstagabend gegen 22.30 Uhr gerufen. Der stark alkoholisierte 54-jährige Bewohner hatte selbst den Notruf gewählt, nachdem er einen Küchenbrand festgestellt hatte. Verursacht hatte er ihn allerdings selbst; er hatte einen Topf mit Würstchen auf der heißen Herdplatte vergessen. Personen- und Sachschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell