Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 16.11.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz Verkehrsunfälle 1. Barnstorf Hier befährt ein 27-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW am Freitag, 15.11.2019, gegen 18.20 Uhr die Osnabrücker Straße in Rtg. Cornau. Zu diesem Zeitpunkt fährt vor ihm eine 36-jährige Frau aus Wetschen mit ihrem PKW sowie vor dieser Frau ein LKW. Nun setzt der 27-jährige zum Überholen des vor ihm fahrenden PKW und LKW an. Als er sich in Höhe der 36-jährigen PKW-Fahrerin befindet, setzt auch diese plötzlich zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der 27-jährige mit seinem PKW nach links aus und kollidiert dort mit einigen Leitpfosten. Die 36-jährige Frau scheint dies nicht zu bemerken und setzt ihre Fahrt fort. Im Anschluß an die Unfallaufnahme wird die 27-jährige durch die Polizei ermittelt. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

2. Diepholz Am Freitag, 15.11.2019, gegen 13.45 Uhr, kommt es auf der Ossenbecker Straße in Höhe Hausnummer 18 zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hier fuhr ein 78-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem Wohnmobil die Ossenbecker Straße aus Rtg. Ossenbeck kommend in Rtg. Aschen. In Höhe der obigen Hausnummer kam er dann mit seinem Wohnmobil nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und stieß im weiteren Verlauf dann gegen einen weiteren Straßenbaum. Anschließend fuhr der Mann dann mit seinem Wohnmobil nach Haus und kehrte einige Zeit später mit einem anderen PKW an die Unfallstelle zurück. Auf Grund dieses Umstandes wurde gegen den Unfallverursacher ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Sowohl an den Bäumen als auch am Wohnmobil des 78-jährigen entstand durch den Zusammenstoß nicht unerheblicher Sachschaden.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Verkehrsunfallort: 27246 Borstel, Nienburger Straße, OT Bockhop Unfallzeit: 11.11.2019, 22.40 Uhr Ein 24jähriger Sulinger befuhr mit seinem Kleinwagen die Nienburger Straße (Bundesstraße 214) aus Richtung Nienburg kommend in Richtung Sulingen. Unmittelbar vor der im Bereich Bockhop aufgrund von Fahrbahnarbeiten eingerichteten Baustelle, fährt er mit seinem Pkw auf eine Straßenwalze auf. Diese Walze stand außerhalb des Baustellenbereichs unbeleuchtet unmittelbar vor den Absperrbaken. Der 24jährige wurde durch die Kollision mit der Walze leicht verletzt. Am Pkw sowie an der Straßenwalze entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

PK Syke

Asendorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel Am Freitag, den 15.11.2019, gegen 20:05 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Asendorf mit seinem Pkw die Alte Heerstraße in Asendorf, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Syke - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, den 15.11.2019, um 15:50 Uhr, befuhr eine 62-Jährige aus Syke mit einem Ford Galaxy die Syker Straße in Richtung An der Wassermühle. In Höhe einer dortigen Linkskurve kam ihr ein 36-Jähriger aus Hämelhausen mit einem Seat Ateca entgegen. Es kam zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel der Fahrerseiten. Durch die Kollision zersplitterte das Fenster der Fahrertür des Ford Galaxy, wodurch die 62-jährige Sykerin leicht verletzt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 800,- Euro.

PK Weyhe

Zeugen gesucht! Zigarettenautomatenaufbruch in Heiligenrode

Durch einen bislang unbekannten Täter ist der Zigarettenautomat, welcher an der Heiligenroder Straße im Ortsteil Heiligenrode in Höhe der dortigen Sparkasse aufgestellt ist, gewaltsam aufgebrochen worden. Der Täter entwendete den gesamten Inhalt und ließ lediglich wenige Schachteln zurück. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen. Die Schadenshöhe des Diebesgutes kann noch nicht näher beziffert werden.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Pkw

Am Freitagmorgen kam es auf der Hauptstraße (B51) in Seckenhausen zu einem Zusammenstoß einer 15-jährigen Radfahrerin und einem 70-jährigen Autofahrer. Die Radfahrerin beabsichtigte, die Hauptstraße im Bereich einer Querungshilfe zu überqueren. Hierbei übersah sie den herannahenden Autofahrer, der trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung behandelt.

Schadenshöhe: ca. 2050 Euro

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK --- WDL ---

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell