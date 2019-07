Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Schlangenlinienfahrender PKW-Führer mit 3,17 Promille

L318 Aull/BAB3 Montabaur (ots)

Am 10.07.2019 gegen 05:55 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer einen vor ihm in Schlangenlinien fahrenden PKW. Inzwischen seien sie im Bereich vor der Autobahnauffahrt Montabaur in Fahrtrichtung Köln. Zuvor sei der PKW mehrfach auf der L318 zwischen Aull und Görgeshausen in den Gegenverkehr gefahren, so dass es fast zu Beinahe Unfällen gekommen sei. Der beschriebene PKW kann durch Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Montabaur einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wird festgestellt, dass der PKW Führer unter Alkoholeinfluss steht (3,17 Promille). Zudem kann er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Auf den Fahrer wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss sowie des Führens eines PKW ohne gültige Fahrerlaubnis. Verkehrsteilnehmer, welche sich zu oben genannter Zeit auf der L318 befunden haben und Zeugenhinweise geben können oder selber durch das Fahrverhalten geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Montabaur in Verbindung zu setzen.

