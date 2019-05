Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Gaststätte

Quirnbach/Pfalz (ots)

In der Nacht vom 07.05.2019 auf den 08.05.2019 wurde in eine Gaststätte in Quirnbach eingebrochen. Hierbei wurde Bargeld in einem vierstelligen Eurobereich entwendet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

