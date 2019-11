Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Glätteunfall in Syke-Ristedt - Radfahrer mit Ausfallerscheinungen unter Alkoholeinfluss in Diepholz ---

Diepholz - Radfahrer unter Alkohol

Bei einer Kontrolle am gestrigen Donnerstag in der Moorstraße musste die Polizei einen Radfahrer aus dem Verkehr ziehen. Gegen 22.15 Uhr fiel der 51-jährige Radfahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Die anschließende Kontrolle der Atemluft ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Das Fahrrad musste der 51-Jährige stehen lassen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein Strafverfahren.

Syke-Ristedt - Glätteunfall

Am Donnerstag früh gegen 7.30 Uhr wollte eine 19-jährige PKW-Fahrerin über Leerßen nach Ristedt fahren. In einer Kurve kam sie - vermutlich in Folge der morgentlichen Glätte - von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Sykerin wurde dabei verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Syke - Fahrradfahrer übersehen

Eine 31-jährige PKW-Fahrerin aus Bassum hat am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr beim Abbiegen einen Fahrradfahrer übersehen. Sie wollte aus der Straße "An der Weide" auf die "Ernst-Boden-Straße" abbiegen, als ein vorfahrtsberechtigter Radfahrer aus Richtung Bassum über die Kreuzung fuhr. Der 58-jährige Barrier wurde dabei leicht verletzt.

