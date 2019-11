Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Diepholz und Barver - Unfall in Diepholz - Pkw-Fahrer mit über 2 Promille in Syke ---

Diepholz (ots)

Syke - Pkw-Fahrer unter Alkohol

An der Nordwohlder Straße konnte am Mittwochmittag gegen 13.00 Uhr ein betrunkener Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Der 57-jährige Syker fuhr mit einem PKW die Nordwohlder Straße, obwohl er unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein eingezogen.

Diepholz - Einbruch

Am Mittwoch in der Zeit von 10.45 Uhr bis 19.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Mühlenkamp eingebrochen. Sie gelangten durch ein Fenster, was sie gewaltsam öffneten, in das Haus. Nähere Einzelheiten über Schaden und Diebesgut standen bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Barver - Reitzubehör entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Hof an der Barnstorfer Straße diverses Reitzubehör entwendet. Die Täter brachen eine Pkw auf, um an das Zubehör zu gelangen. Weiter wurden Gegenstände von einem Pferdeanhänger und aus dem Stall entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Vechtaer Straße (B 69) wurde ein Mitfahrer in einem Pkw leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Diepholzer die B 69. Als er einen Lkw überholte, bemerkte er zu spät einen vorausfahrenden Pkw, die links abbiegen wollte. Die 71-jährige Pkw-Fahrerin war im Begriff abzubiegen, übersah dabei aber den Überholer und es kam zum Unfall. Der 83-jähriger Mitfahrer im Pkw der 71-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro.

