Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec von Fahrradträger entwendet

Hespe (ots)

(PP) Am Samstag, dem 05.10.2019 nutzte ein unbekannter Täter die Abwesenheit eines Fahrzeugführers aus und entwendete vom Heckfahrradträger das dort befestigte hochwertige Pedelec der Marke Hai-Bike. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 15:40 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Hespe. Das Fahrrad hat einen schwarz-titan-bronzefarbenen Rahmen und weist mit der Zusatzausstattung einen Gesamtwert von ca. 3500 EUR auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des doch auffälligen Trekkingbikes geben können, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

