POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 17.11.2019

Verkehrsunfallflucht Barnstorf Am gestrigen Abend gegen 23.15 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem PKW die B 51 aus Rtg. Ortsmitte kommend in Rtg. Cornau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit dem Fahrzeug in Höhe Hausnummer 4 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Durch den Anprall des Fahrzeuges an die Straßenlaterne war dieses so stark beschädigt, daß es nicht mehr fahrbereit war. Alle im PKW befindlichen Insassen flüchteten anschließend von der Unfallstelle. Durch die schnelle Anwesenheit der Polizei am Unfallort konnte einer der Insassen noch an der Unfallstelle angetroffen werden, wodurch die Personalien der anderen im Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt befindlichen Personen festgestellt werden konnten. Hinsichtlich der zum Unfallzeitpunkt fahrzeugführenden Person dauern die Ermittlungen an.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Samstag, den 16.11.2019, gegen 11:23 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Ostlandstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang Bruchhausen-Vilsen. Dabei geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Pkw VW Tiguan samt Anhänger eines 43-Jährigen aus Asendorf zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Syke - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, den 16.11.2019, um 21:44 Uhr, befuhr eine 24-Jährige aus Syke mit einem Pkw BMW die Nordwohlder Straße in Richtung Nordwohlde. Als sie einem Tier auswich, geriet sie ins Schleudern. Bei dem Versuch, den PKW unter Kontrolle zu bringen, rutscht dieser gegen den rechts stehenden Baum. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw, sowie dem Baum entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000,- Euro.

