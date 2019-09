Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0585 --Polizei fasst Einbrecher-Paar--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Pappelstraße Zeit: 14.09.2019, 04:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein Gauner-Duo in einen Supermarkt in der Bremer Neustadt ein. Polizisten konnten den 18-jährigen Mann und die gleichaltrige Frau noch in Tatortnähe stellen.

Das Paar brach gegen 04:30 Uhr die Eingangstür einer Supermarktfiliale in der Pappelstraße auf und entwendete aus dem Geschäft mehrere Zigarettenschachteln. Nach Alarmauslösung verließ das Duo den Supermarkt mitsamt der Beute. Die Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer. Schnell eintreffende Einsatzkräfte der Polizei Bremen schnappten die beiden noch in Tatortnähe. Die Tasche mit dem mutmaßlichen Diebesgut konnte ebenfalls gefunden und sichergestellt werden.

Gegen die beiden 19-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell