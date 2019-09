POL-HB: Nr.: 0583 --Reizgas in Schule versprüht

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, Delfter Straße Zeit: 13.09.2019, 11:30 Uhr

Am Freitagmittag versprühten bisher Unbekannte im Schulzentrum Delfter Straße in Bremen-Huchting Reizgas. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Es wurde glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt.

Gegen 11:30 Uhr klagten Schüler und Lehrer zweier Klassen über Atemwegreizungen. Die Schulleitung wählte daraufhin den Notruf. Die Polizei Bremen und die Feuerwehr erschienen mit einem Großaufgebot schnell am Einsatzort. Die betroffenen Räumlichkeiten im Erdgeschoss der Schule wurden abgesperrt. Insgesamt 29 Personen wurden vorsorglich untersucht; eine weitere Behandlung war jedoch nicht notwendig. Nach erfolgter Belüftung der Räumlichkeiten durch die Feuerwehr, konnten Schüler und Lehrer wieder in ihre Klassen zurückkehren.

Die Polizei Bremen hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

