Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Von der Sonne geblendet

Wörth am Rhein (ots)

Wörth; Am 12.11.2019 befuhr um 08:05 Uhr ein PKW Fahrer die Hanns-Martin-Schleyer Straße in Richtung Bahnhof. Im Bereich des Mitfahrerparkplatzes stand ein Autotransporter und entlud Neufahrzeuge. Der PKW Fahrer übersah auf Grund Unachtsamkeit und der tiefstehenden Sonne die Laderampen und fuhr mit der rechten Seite auf den Autotransporter auf. Das Fahrzeug kam in Schräglage zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500EUR.

