Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B270

Idar-Oberstein (ots)

Am 18.10.2019 kam es gegen 14:20 Uhr auf der B270 in Fahrtrichtung Lauterecken zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die Fahrzeugführerin verlor in einer langgezogenen Rechtskurve, in Höhe der Ortschaft Mittelreidenbach, auf regennasser Fahrbahn und aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich anschließend mehrmals. Es entstand Totalschaden an dem Fahrzeug. Die Unfallverursacherin musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum nach Idar-Oberstein verbracht werden. Hierbei kam es zu einer temporären Vollsperrung der B270.

