Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Allenbach

Idar-Oberstein/ Allenabch (ots)

Am 16.10.2019 kam es im Ortsinneren von Allenbach, in Höhe des Kreuzungsbereiches zu Wirschweiler, Morbach und zum Erbeskopf, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Laut Zeugenangaben versuchte gegen 06:30 Uhr ein größerer LKW auf der Fahrbahn im Kreuzungsbereich zu wenden. Das Drehmanöver endete jedoch im Gartenzaun eines Anwohners. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 500 Euro. Der LKW-Fahrer schien dies herzlich wenig zu interessieren und entfernte sich danach unerlaubt in Fahrtrichtung Morbach. Die Polizei Idar-Oberstein bittet um weitere Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

