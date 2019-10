Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am 18.10.2019 ereignete sich in der Zeit von 16.15 Uhr bis 16.25 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Bremerwiese, auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters Aldi. Der Verkehrsunfallverursacher beschädigte beim Ausparken einen geparkten grauen Pkw Audi Q3. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach bisherigen Ermittlungen soll es sich bei dem unfallverursachenden Pkw um einen schwarzen Ford Fiesta gehandelt haben. Zum Kennzeichen ist derzeit nichts bekannt. Der Schaden am geparkten Fahrzeug liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach telefonisch unter der Nr. 06533-93740 oder per Email pimorbach.wache@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach

Ansprechpartner: Herr Schumacher

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533-93740

pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell