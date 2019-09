Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kirmesbilanz 2019

Arnsberg (ots)

Mit einem lauten Knall endete die diesjährige Kirmes in Hüsten. Für die Einsatzkräfte bedeutet die letzte Rakete des jährlichen Feuerwerks auch das Ende des fünftägigen Einsatzes auf der Riggenweide. Zusammengefasst handelte es sich in diesem Jahre um einen routinemäßigen Kirmeseinsatz. Trotz des nicht immer kirmesfreundlichen Wetters besuchten etwa 300.000 Menschen das Festgelände. Wie in den letzten Jahren setzte die Polizei auf eine starke Präsenz und ein konsequentes Einschreiten. Am Freitag und Samstag erhielt die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Unterstützung durch Kräfte der Dortmunder und Bochumer Einsatzhundertschaften. Viele Besucher freuten sich über die starke Präsenz. Sie bedankten sich bei den Einsatzkräften und wünschten alles Gute. Dafür möchten wir Danke sagen! Leider waren nicht alle Besucher freundlich und friedlich. Auch in diesem Jahr kam es zu mehreren, kirmestypischen Delikten. In fast allen Fällen waren die Beteiligten alkoholisiert. Größere Auseinandersetzungen wurden durch das Einschreiten der Polizei verhindert. Insgesamt wurden 13 Besucher vom Platz verwiesen. Im letzten Jahre sprach die Polizei 35 Platzverweise aus. Drei Unverbesserliche lernten das Arnsberger Gewahrsam kennen (12 in 2018). Eine Person leistete Widerstand gegen die polizeilichen Anordnungen (4). 16 Körperverletzungen (10), ein Raubdelikt (1), vier Beleidigungen, eine Unterschlagung und eine Sachbeschädigung (3) wurden gemeldet. Bei acht Besuchern wurden Drogen gefunden (13). Wir sind froh, dass in diesem Jahr keine Kolleginnen und Kollegen verletzt wurden! Am Dienstag beschäftigte die Polizei eine Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Männern. Hierbei wurde ein dreijähriger Junge leicht verletzt. Während des Streits fiel einer der Männer auf das Kind. Der Sanitätsdienst des Roten Kreuz kümmerte sich um den kleinen Arnsberger. Die beiden Männer waren zwischen 16 und 23 Jahre alt. Ein Täter hatte kurze blonde und gestylte Haare, auffällige weiße In-Ear-Kopfhörer und einen hellen Kapuzenpullover. Die andere Person trug einen schwarze Jacke und eine schwarze Baseballcap. Er besaß ein südländisches Aussehen und den Ansatz eines Oberlippenbarts. Hinweise zu den beiden Männern nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen. Für die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis stehen im September bereits zwei weitere Großveranstaltungen an. Auch auf dem Bundesschützenfest in Medebach und der Briloner Michaeliskirmis wird die Polizei für die Besucher da sein!

