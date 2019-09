Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 1:50 Uhr sind Unbekannte in eine Werkstatt in der Straße "Zum Eisenhammer" eingebrochen. Die Täter drückten eine Plexiglasscheibe aus einem Tor der Werkstatt. Ob etwas gestohlen wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Donnerstag 19:30 Uhr und 21:10 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "In den Erlen" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Es wurden diverse Gegenstände entwendet.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

