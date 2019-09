Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aggressive Fahrweise - Dunkler Peugeot gesucht

Marsberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr fuhr ein 32-jähriger Marsberger mit seinem Audi V8 von Lichtenau nach Marsberg. Während der Fahrt fuhr ein dunkler Kleinwagen immer wieder dicht auf den Audi auf. Teilweise waren dessen Kennzeichen und die Vorderbeleuchtung nicht mehr im Rückspiegel zu erkennen. Auf der Strecke nach Marsberg wiederholte sich die Situation mehrfach. Im Bereich Meerhof bog der Audi auf einen Feldweg ab. Der Kleinwagen folgte und schnitt dem Audi den Weg ab. Hierbei kam es fast zum Zusammenstoß. Möglicherweise konnte der Sachverhalt durch zwei Jogger beobachtet werden. Diese hielten sich im Bereich der Herfeldstraße auf. Der Kleinwagen verfolgte den Audi weiter. In der Wiesenstraße musste der 32-jährige Marsberger verkehrsbedingt anhalten, da ihm ein silberner VW Golf 4 entgegen kam. Den Moment nutze der Fahrer des Kleinwagens. Er stieg aus und klopfte auf den Audi. Der Marsberger reagierte nicht auf den Mann und fuhr langsam weiter. Der Kleinwagenfahrer soll sich anschließend mit Passanten auf der Straße unterhalten haben. Beschreibung: etwa 50 Jahre, Glatze, kräftige Statur, grünes Hemd, Jeans. An dem Kleinwagen waren HSK-Kennzeichen angebracht. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach Zeugen. Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Kleinwagenfahrer geben? Wer hat die Fahrt der beiden Autos gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell