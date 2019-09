Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer gesucht

Winterberg (ots)

Nach einem Unfall am Freitag sucht die Polizei nach einem Autofahrer.

Eine 16-jährige Fußgängerin beabsichtigte die Franziskusstraße/Kapellenstraße zu überqueren, als zwei Autos von der Poststraße kommend nach links in Richtung Franziskusstraße abbogen. Die Fußgängerin wartete bis das erste Auto abbog. Das zweite Auto bremste bis zum Stillstand ab und wollte der 16-Jährigen offensichtlich das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen. Als das Mädchen die Fahrbahn betrat, fuhr das Auto an. Der PKW fuhr mit dem linken Vorderrad über den Fuß der 16-Jährigen. Der Fahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt aber fort ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen Opel mit HSK-Kennzeichen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Circa 45 Jahre alt

- Glatze

- Schlank

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

