Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mazda bei Unfall beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt. In der Mühlenstraße in Sarstedt wurde in der Zeit von Donnerstag, zwischen 18:15 Uhr und 21:20 Uhr ein Mazda CX 5 eines 82- jährigen Gieseners beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Einparken gegen den Pkw und verließ danach unerkannt die Unfallstelle. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell