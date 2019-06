Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in Bahnhofsgebäude

Hildesheim (ots)

Elze (fri) . In dem Zeitraum vom 26.06.2019, 15.00 Uhr bis zum 27.06.2019, 06.20 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten einer in dem Bahnhofsgebäude Elze untergebrachten Ticketverkaufsstelle verschafft. Nachdem der oder die Täter das Gebäude betreten haben, wurden mehrere Räume nach Diebesgut abgesucht. Entwendet wurde ein niedriger Bargeldbetrag. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich hingegen auf ca. 4000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Elze, unter der Telefonnummer 05068 / 93030, zu melden.

