Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Am Mittwoch, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Straße Kirchplatz den auf einem Parkplatz abgestellten Opel Astra eines Sarstedters. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell