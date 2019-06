Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall am 0-Punkt in Sarstedt fordert zwei Leichtverletzte

Hildesheim (ots)

Am Mittwoch, gg. 17.42 Uhr kam es auf der B6, Kreuzung 0-Punkt zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 50-jähriger Hildesheimer mit seinem VW Caddy die B6 aus Richtung Hannover. Am 0-Punkt will dieser nach rechts in Richtung Sarstedt/ Breslauer Str. abbiegen. Beim Abbiegen ist er vermutlich derart schnell, dass er die Verkehrsinsel des Zubringers Breslauer Str./ B6 überquert und hiernach gegen den BMW eines 26-jährigen Sarstedters stieß, welcher auf dem linken Abbiegefahrstreifen des Zubringers in Richtung Hannover stand. Anschließend kollidiert er noch mit einem Citroen eines 65-jährigen Sarstedters und einem VW Polo eines Hannoveraners. Beide standen auf dem rechten Abbiegefahrstreifen in Richtung Hannover. Sowohl der BMW Fahrer als auch seine 23-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Höhe des Schadens kann noch keine Auskunft gegeben werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden, Tel.: 05066/9850

