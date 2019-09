Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe: Am Freitag gegen 16 Uhr sind Unbekannte in eine Holzhütte einer Schule in der Schulstraße eingebrochen. Die Täter traten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. In der Hütte randalierten die Unbekannten und traten die Eingangstür von Innen auf. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Sonntag 9:45 Uhr und 9:55 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Pfarrbüro in der Piusstraße einzubrechen. Der Täter scheiterte bei dem Versuch die Eingangstür aufzuhebeln. Anschließend wurde der Mann von einem Zeugen im rückwärtigen Bereich des Hauses gesehen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Circa 20 - 30 Jahre alt

- Etwa 1,75 - 1,80 Meter groß

- Schlank

- Dunkle Haare

- Dunkelblaue Kappe

- Dunkelblaue Jacke

- Graue Jeans

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Marsberg: Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 18.10 Uhr, in ein Wohnhaus am Kaiser-Otto-Ring einzubrechen. Die Täter versuchten die Haustür sowie die Kellertür aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an der massiven Bauweise. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg: An den Türen eines Kindergartens an der Ahornstraße scheiterten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag. Die Täter versuchten zwei Türen aufzuhebeln. Ohne in das Gebäude einzudringen flüchteten sie jedoch vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

