FW-E: Vier Verletzte nach PKW Unfall mit Straßenbahn

Essen-Altendorf; Altendorfer Str.; 17.11.2018; 17:00 Uhr (ots) - Am Samstagnachmittag um 17 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zu einem Verkehrsunfall in der Altendorfer Straße Höhe alarmiert. Ein PKW war beim Abbiegen mit einer Straßenbahn kollidiert, dabei wurden neben dem Fahrer noch zwei weitere Insassen verletzt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte befanden sich zwei Personen bereits auf der Straße, der Fahrer saß noch im PKW und klagte über Rückenschmerzen. Der anwesende Notarzt ordnete daraufhin eine sogenannte patientenschonende Rettung aus dem Fahrzeug an, bei der die Fahrertür des PKW mit hydraulischem Rettungsgerät durch die Feuerwehr entfernt wurde. Alle drei Patienten wurden zur weiteren Beobachtung und Behandlung in Krankenhäuser transportiert. In der Straßenbahn waren keine Personen verletzt. Der Fahrer stand jedoch unter Schock und kollabierte im Verlauf des Einsatzes und musste daraufhin durch einen weiteren Notarzt ärztlich versorgt werden. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Am Rande der Einsatzstelle ereignete sich noch ein weiterer Einsatz. Eine Person wurde nicht ansprechbar auf der Straße aufgefunden. Diese wurde zunächst durch die anwesende Besatzung des Löschfahrzeuges und anschließend durch einen nachalarmierten Rettungswagen versorgt und ebenfalls in ein Krankenhaus ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache wird zurzeit von der Polizei ermittelt. (SK)

