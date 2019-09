Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach: Am Mittwoch gegen 4:30 Uhr ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Straße "Am Ehrenmal" eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zu dem Gebäude. Als eine Zeugin von einem Geräusch geweckt und auf den Einbrecher aufmerksam wurde, flüchtete er. Der Unbekannte entfernte sich mit einem Kleinwagen über die L 872 in Richtung Deifeld vom Tatort. Entwendet wurde nichts.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

