LKA-RP: LKA Rheinland-Pfalz informiert beim SWR Sommerfestival 2019 zum Thema "Fahrradsicherheit"

Das Fahrrad ist ein beliebtes Verkehrsmittel. Über 80 Prozent der Deutschen nutzen es. Im Rahmen der Präventionskampagne "Sicher - Fahr ich Rad" wird das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Mainz und in Kooperation mit dem Südwestrundfunk am Sonntag, den 18.08.2019, im Zeitraum von 10.00 bis 17.00 Uhr, beim SWR-Sommerfestival 2019 in Mainz zum Thema "Fahrradsicherheit" informieren.

Mit dabei ist die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Bahnradsport, Miriam Welte, die von 12:30 bis 15:00 Uhr, für Fragen rund um das Thema "Fahrrad" zur Verfügung steht. Zur Verhinderung von Fahrraddiebstählen erfolgt eine Sensibilisierung hinsichtlich Fahrradsicherung und die Möglichkeiten zur Fahrradregistrierung und -codierung.

Zudem können Besucherinnen und Besucher einen virtuellen Fahrradsimulator ausprobieren und aus Sicht der Fahrradfahrenden verschiedene Verkehrssituationen trainieren. Auch ein E-Scooter-Parcours kann praktisch getestet werden.

Immer mehr Menschen verzichten vor allem bei Distanzen von bis zu 15 Kilometern auf ihr Auto und nehmen stattdessen das Fahrrad. Mit seinen positiven Effekten auf die Umwelt, das Klima und die Lebensqualität in den Städten trägt der Radverkehr dazu bei, viele aktuelle und zukünftige verkehrspolitische und gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Öffentliche Fahrräder an Fahrradmietstationen sind ein Angebot in vielen Städten, um die Nutzung zu fördern und dem Diebstahl entgegenzuwirken.

