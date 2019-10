Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen an der Einmündung L 169

L 348

Baumholder / Gemarkung Fohren-Linden (ots)

Am 18.10.2019 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 51-jähriger PKW-Fahrer die Berschweiler Straße in Baumholder stadtauswärts (L 169) in Richtung L 348. An der dortigen Einmündung zur L 348 wollte er nach links in Richtung Freisen abbiegen und übersah einen von links aus Richtung Freisen kommenden 33-jährigen Motorradfahrer mit seiner 13-jährigen Sozia. Der Motorradfahrer wollte noch Ausweichen, konnte jedoch eine Kollision mit der Fahrerseite des PKW´s nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Alle drei Personen wurden in Krankenhäuser verbracht.

