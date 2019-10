Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Fahrzeug beschädigt Gartenmauer

Am Freitag, 16.10.2019 kam es in Trassem zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Auf der dortigen Umleitungsstrecke wurde an der Einmündung Kirchstraße / Wiesenstraße die Gartenmauer eines Anwohners in Höhe der Einmündung beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um ein größeres, silbernes oder weißes Fahrzeug (Omnibus, LKW, o.ä).

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg (Tel.: 06581/9155-0) zu melden.

